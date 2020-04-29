Нефть подорожала, отыгрывая потери в начале недели

29.04.2020, 9:08, Новости дня

Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду утром выросли, WTI дорожает на почти 11%, отыгрывая потери в начале недели.

Июньские фьючерсы на нефть марки WTI подорожали на 10,86% – до 13,68 доллара за баррель. Цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 2,22% – до 23,25 доллара за баррель, июньских фьючерсов на Brent поднялась на 4,25%, составив 21,33 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

На мировом рынке нефти сохраняется высокая волатильность. Во вторник утром падение цен на нефть достигало 5-20% на фоне опасений за избыток предложения и рост запасов сырья.

Участники торгов оценивают последние данные API, согласно которым запасы нефти в США по итогам прошедшей недели выросли на 10 млн баррелей. А официальные данные на этот счет американского министерства энергетики будут опубликованы вечером. Аналитики прогнозируют, что ведомство сообщит о росте показателя на 10,6 млн баррелей.