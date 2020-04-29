Молодой любовник ошеломил новостью о Надежде Бабкиной: С трудом удается обуздать

29.04.2020, 8:56, Разное

Говорят, столь продолжительное лечение Надежды Бабкиной в Коммунарке обусловлено тем, что артистка долгое время пыталась выздороветь самостоятельно. По слухам, певица почувствовала себя плохо еще в конце зимы, когда вернулась с Евгением Гором из Америки, где они гостили у друзей. В России Надежда Бабкина ставила себе капельницы, чтобы поднять иммунитет.

А еще много работала в собственном театре, снималась, активно худела. Артистка готовилась с шиком отметить юбилей. В середине марта ей исполнилось 70 лет, однако энергии и жизнелюбию Надежды Бабкиной можно только позавидовать.

Когда певица попала в больницу, ее ввели в состояние искусственной комы. Говорят, медики это сделали, чтобы сохранить силы для борьбы с болезнью. При этом врачи не давали никаких прогнозов. Надежде Бабкиной стало лучше. Ее вывели из медикаментозной комы и скоро выпишут домой.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 14 Апр 2020 в 6:59 PDT

Радостными новостями поделился давний возлюбленный артистки Евгений Гор. “Врачи планируют отпустить ее домой через десять дней уже полностью здоровой!” – поделился новостью исполнитель.

Евгений Гор отметил, что они с Надеждой Бабкиной каждый день на связи. “У нее уже, как всегда, планов миллион, и она рвется в бой. С трудом удается обуздать энергию”, – сообщил артист, немало удивив подписчиков.

В заключение Евгений Гор поблагодарил всех за поддержку. В инстаграм-аккаунте артиста поклонники пожелали скорейшего выздоровления Надежде Бабкиной и выразили надежду, что скоро увидят певицу.