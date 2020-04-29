 

Молодой любовник ошеломил новостью о Надежде Бабкиной: С трудом удается обуздать

29.04.2020, 8:56, Разное

Говорят, столь продолжительное лечение Надежды Бабкиной в Коммунарке обусловлено тем, что артистка долгое время пыталась выздороветь самостоятельно. По слухам, певица почувствовала себя плохо еще в конце зимы, когда вернулась с Евгением Гором из Америки, где они гостили у друзей. В России Надежда Бабкина ставила себе капельницы, чтобы поднять иммунитет.

А еще много работала в собственном театре, снималась, активно худела. Артистка готовилась с шиком отметить юбилей. В середине марта ей исполнилось 70 лет, однако энергии и жизнелюбию Надежды Бабкиной можно только позавидовать.

Когда певица попала в больницу, ее ввели в состояние искусственной комы. Говорят, медики это сделали, чтобы сохранить силы для борьбы с болезнью. При этом врачи не давали никаких прогнозов. Надежде Бабкиной стало лучше. Ее вывели из медикаментозной комы и скоро выпишут домой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 14 Апр 2020 в 6:59 PDT

Радостными новостями поделился давний возлюбленный артистки Евгений Гор. “Врачи планируют отпустить ее домой через десять дней уже полностью здоровой!” – поделился новостью исполнитель.

Евгений Гор отметил, что они с Надеждой Бабкиной каждый день на связи. “У нее уже, как всегда, планов миллион, и она рвется в бой. С трудом удается обуздать энергию”, – сообщил артист, немало удивив подписчиков.

В заключение Евгений Гор поблагодарил всех за поддержку. В инстаграм-аккаунте артиста поклонники пожелали скорейшего выздоровления Надежде Бабкиной и выразили надежду, что скоро увидят певицу.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.04 / Развод с Прилучным приносит Муцениеце солидные суммы

27.04 / Билл Гейтс назвал “реалистичный срок” появления вакцины против коронавируса

02.04 / В Москве почти 50% новых зараженных COVID-19 составляют лица моложе 45 лет

14.04 / В Москве оштрафовали 55 человек за нарушение карантина

23.04 / “Выглядит пошло”: прилюдные ласки Собчак и Богомолова вызвали оторопь

28.04 / Число жертв коронавируса за сутки – 98, инфицированы 1868 человек

22.04 / “Это не тело – это дар свыше”: Брежнева поразила россиян откровенными снимками

28.03 / Врачи из УДП дали рекомендации населению в период коронавируса

25.04 / Мнение: Методичка по организации медиапаники в СМИ.

19.04 / Ozon зафиксировал резкое увеличение спроса на машинки для стрижки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска