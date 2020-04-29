 

Богомолов кусает локти: Мороз заявила Муцениеце о своем новом избраннике

29.04.2020, 8:56, Разное

Пока население России борется со смертоносной пандемией коронавируса, в жизни многих отечественных звезд тоже происходит своеобразный кризис. Сначала актриса Агата Муцениеце заявила во всеуслышание, что ее систематически избивает муж Павел Прилучный. В центре скандала оказалась и телеведущая Регина Тодоренко. Она высказала непопулярную точку зрения о проблеме домашнего насилия, за что тут же была закидана камнями.

Однако есть и хорошие новости. Поклонники сериала “Содержанки” одни из первых узнали о том, что у 36-летней актрисы Дарьи Мороз появился мужчина. Об изменениях в личной жизни звезда рассказала Агате Муцениеце во время трансляции в “Инстаграм”, но подробности раскрывать не стала.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 28 Янв 2020 в 6:22 PST

До последнего времени Мороз одна воспитывала дочь от режиссера Богомолова. К слову, артистка до сих пор избегает разговоров о союзе экс-супруга с телеведущей Ксений Собчак, пишет сайт “Комсомольская правда”.

Теперь поклонники актрисы шутят в соцсетях, что Богомолов кусает локти из-за нового романа Мороз. По их словам, режиссер упустил прелестницу, отдав предпочтение женщине со скандальной репутацией.



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