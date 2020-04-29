Раскрыты технические характеристики модели Volkswagen T-Roc R

29.04.2020, 8:55, Новости дня

Обновленный немецкий кроссовер Volkswagen T-Roc R GT в ближайшее время поступит в продажу на индийском рынке.

Особенностью новинки станет его силовая установка. В частности, кроссовер получил 2-литровый бензиновый двигатель, мощность которого достигает 300 л.с. Автомобиль приводится в движение 7-ступенчатой автоматической трансмиссией. При таких параметрах разгон до 100 км в час достигается за 4,8 секунды.

Кроме того, максимальная скорость кроссовера ограничена на уровне 250 км в час. Производитель анонсировал применение улучшенной томозной системы. Также значительная модернизация коснулась адаптивного шассии. На немецкой рынке автомобиль поступит по цене от 44 тысяч евро.