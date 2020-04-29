 

Раскрыты технические характеристики модели Volkswagen T-Roc R

29.04.2020, 8:55, Новости дня

Обновленный немецкий кроссовер Volkswagen T-Roc R GT в ближайшее время поступит в продажу на индийском рынке.

Особенностью новинки станет его силовая установка. В частности, кроссовер получил 2-литровый бензиновый двигатель, мощность которого достигает 300 л.с. Автомобиль приводится в движение 7-ступенчатой автоматической трансмиссией. При таких параметрах разгон до 100 км в час достигается за 4,8 секунды.

Кроме того, максимальная скорость кроссовера ограничена на уровне 250 км в час. Производитель анонсировал применение улучшенной томозной системы. Также значительная модернизация коснулась адаптивного шассии. На немецкой рынке автомобиль поступит по цене от 44 тысяч евро.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.04 / В Белом доме обвинили Китай в поставках поддельных тестов на коронавирус

02.04 / Дело Шеремета. Суд продлил арест подозреваемой Кузьменко

24.04 / Кабмин уволил Верланова и Нефьодова

28.03 / Может ли поддерживать один аппарат ИВЛ нескольких пациентов?

04.04 / Названа предварительная причина взрыва в доме в Орехово-Зуево

02.04 / Лукашенко выступил за «нейтральную» единую валюту в Союзном государстве

20.04 / Эксперт рассказал о преимуществах ЗРК С-350 «Витязь»

06.04 / Старшеклассники создадут образовательные ролики для начальной школы

01.04 / В РФ запустили акцию в поддержку благотворительных организаций

01.04 / 12-летняя дочь Миллы Йовович сочинила сказку на русском языке

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска