Мнения: Дешевая нефть наносит вред природе

29.04.2020, 8:53, Новости дня

Когда-то давным-давно у меня был старый американский автомобиль «понтиак». Он был широкий, огромный, почти как лимузин, вместо кресел в нем были диваны, объем двигателя был невероятно большой, а расход топлива такой, что страшно вспомнить.

Когда-то давным-давно у меня был старый американский автомобиль «понтиак». Он был широкий, огромный, почти как лимузин, вместо кресел в нем были диваны, объем двигателя был невероятно большой, а расход топлива такой, что страшно вспомнить.

Потому что произведен он был в Америке в эпоху дешевой нефти, когда никто не заботился о том, чтобы «экономить бензин», это даже как-то смешно бы звучало. Потом бензин подорожал и американские производители вынуждены были задуматься об экономичных автомобилях, а пока они думали, жители Америки пересели на японские малолитражки.

Современные технологии, наука, производство и потребление создают беспрецедентную и невыносимую нагрузку на экосистемы нашей планеты. Но для того, чтобы снизить нагрузку, чтобы гармонизировать взаимодействие человечества и природы, нужно не отказываться от новых технологий, а развивать сверхновые технологии, в которые будет заложено бережное отношение к окружающей среде и природным ресурсам. Отказ от достижений научно-технического прогресса, деиндустриализация и прочие движения под лозунгом «назад, в пещеры!» нам не помогут.

Человечество раз за разом проходит одни и те же этапы. Сначала внедряется новый технологический уклад и резко возрастает давление на окружающую среду. Потом изыскиваются методы и средства, применяются технологии, снижающие это давление и природа гармонизируется с человеком. Если двигаться не вперед, а назад, то мы рискуем попасть не в промежуток гармонии, а в старую ситуацию еще большей экологической катастрофы.

Когда в Европе начиналась промышленная революция, с точки зрения экологии многие регионы Европы были похожи на ад. Вода в реках была отравлена неочищенными стоками мануфактур и новых растущих, как грибы, фабрик. Над городами лежал плотный удушливый смог от дыма предприятий и домового отопления. Мостовые покрывала сажа.

Растущие города производили огромное количество мусора, отбросов, справиться с которыми не могли. Сельское хозяйство, переведенное на рыночные рельсы, вовсе не было идиллической отдушиной, а истощало природу похуже, чем промышленность. Природа Европы едва не погибла, а люди болели и вырождались.

Современные пасторальные пейзажи Германии, Франции и Англии – вовсе не сохраненная первобытность, а результат тщательной рекультивации прежде убитых экосистем, искусственно воссозданная природа. Постепенно внедрялись новые, менее грязные технологии производства, устанавливались системы очистки, вводился контроль за выбросами, восстанавливались ландшафты, учреждались заповедники и природоохранные зоны. Проблема была решена частично и за счет переноса наиболее грязных производств в Азию, за счет эксплуатации колоний и криптоколоний. Сейчас Европа выглядит «чистенькой», зато многие далекие от Европы территории, еще недавно привлекавшие туристов первозданной природной чистотой, загажены и замусорены донельзя.

Но и для «развивающихся стран» выход не в том, чтобы отказаться от индустриализации и вернуться назад, в голод и бедность. А в том, чтобы внедрять ресурсосберегающие и экологически-дружественные технологии. Однако они, эти сверхновые технологии, дорогие и сложные.

Капитализм так устроен, что для того, чтобы что-то развивалось, нужно вкладывать деньги. А деньги вкладывают только тогда, когда есть возможность в перспективе вернуть вложение с хорошей прибылью. И экологичные технологии здесь не исключение. Существует достаточно много научных идей о том, как устроить безотходные производства, как использовать мусор в качестве вторичного сырья, как производить из пластикового мусора топливо для автомобилей, как получать энергию без сжигания нефтепродуктов и так далее. Но для того, чтобы идея стала работающей технологией, нужны долгие и масштабные НИОКР.

В последние десятилетия, когда цена на нефть была относительно высокой, научно-исследовательские работы и технологические разработки в области экономии ресурсов, «чистых» производств, «зеленых» источников энергии велись очень активно. Потому что нефть была дорогой и все отрасли-потребители были заинтересованы в том, чтобы экономить нефтепродукты, соответственно, производя меньше выбросов в окружающую среду.

И «зеленая» энергетика развивалась стремительно. И безотходные технологии полного цикла внедрялись. К сожалению, не все и не всегда в нашей богоспасаемой России. Однако в целом в мире наметилась тенденция к переходу в новую эру более дружественного природе производства. А обкатанные где-нибудь в Швеции технологии появились бы рано или поздно и у нас. Увы, пионерскую роль в науке и технологии мы потеряли, но перенимать чужой опыт вполне можем.

Падение цен на нефть может отбросить человечество назад. Зря экологические оптимисты радуются: в экономике кризис, во всем мире сокращается производство, а, значит, снижается нагрузка на природу, ура. В Венеции появились дельфины, в Австралию приплыли пингвины, в провинции Ухань самовыкопались и воскресли маленькие птеродактили.

На самом деле долгосрочные последствия экономического кризиса и низких цен на нефть будут состоять в кардинальном ухудшении экологической обстановки, так как финансирование экологических разработок снизится, а экономить нефть и нефтепродукты станет экономически невыгодно. Проще и дешевле будет производить что угодно максимально используя ресурсы и «экономя» на сберегающих технологиях.

Так что, если уж за что-то ратовать эко-активистам, так это за повышение цен на нефть. Тот редкий случай, когда это хорошо и для бюджета, и для природы.

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