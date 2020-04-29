В дорогостоящих смартфонах Samsung Galaxy S20 Ultra лопается стекло на основной камере

29.04.2020, 8:53, Разное

Пользователи начались жаловаться на определенные недостатки дорогостоящего смартфона Samsung Galaxy S20 Ultra. В нем по якобы непонятной причине лопается защитное стекло на основной камере.

Мобильный аппарат Samsung Galaxy S20 Ultra снова попал «под раздачу» от недовольных потребителей технологической продукции южнокорейской корпорации. Если в прошлый раз они оказались недовольны программными недочетами, то на этот раз пользователи подвергли критике физические недостатки флагманского устройства.

Обратил внимание на имеющуюся проблему тематический портал SamMobile, сотрудники которого рассказали о десятках сообщений на официальном форуме южнокорейского бренда о потрескавшемся или разбившемся стекле, которое предохраняет основную камеру на обратной стороне корпуса. Такие жалобы появились спустя две недели после начала реализации смартфона. О причинах поломок ничего неизвестно, так как юзеры утверждают, что не роняли устройство на землю. Некоторые покупатели неожиданно заметили, что защитное стекло разбилось и на его месте появилось зияющее отверстие. В Samsung назвали произошедшее «косметической проблемой», что не покрывается обычной гарантией на ремонт.