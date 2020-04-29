 

Армейским генералам решили поменять форму

29.04.2020, 8:48, Новости дня

Минобороны предложило заменить форму высшим офицерам Вооруженных сил России; вместо каракулевых шапок они будут носить более дешевые меховые, говорится в проекте указа президента Владимира Путина.

Как информирует Би-Би-Си, поправки лишают высших офицеров, полковников и капитанов I ранга вооруженных сил РФ права носить «шапки из каракуля с козырьком». 

В частности, теперь офицерам нужно будет носить меховые шапки, а генералам и полковникам шапки шьют из облагороженной овчины, отмечается в приказах министра обороны и документе «Об описании предметов военной формы одежды военнослужащих вооруженных сил». 

Одновременно с тем Минобороны не планирует менять козырьки. Всем высшим офицерам РФ по-прежнему полагаются козырьки с золоченым шитьем.

При этом каракулевые шапки останутся в формах для аналогичных чинов ФСО и высших офицеров Росгвардии.

В Минобороны уточнили, что указ готовится «в целях реализации решения президента». По плану разработчиков, документ должен вступить в силу в июле.

В прошлом году в РФ решили изменить правила ношения военных наград. Военнослужащим разрешат носить на парадной форме не больше десяти государственных орденов, медалей и других ведомственных геральдических знаков. 



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