 

К участию в «Оскаре» допустили вышедшие онлайн фильмы

29.04.2020, 8:48, Новости дня

Организаторы кинопремии «Оскар» из-за эпидемии коронавируса приняли решение изменить правила отбора и впервые допустить к конкурсу в 2021 году фильмы, которые показывались лишь онлайн, а не в кинотеатрах.

Данное правило будет действовать только до тех пор, пока не откроют кинотеатры.

«До дальнейшего уведомления и только для 93-й церемонии, фильмы, которые ранее планировалось показать в кинотеатрах, но стали доступны на коммерческих стриминговых ресурсах или VOD-сервисе (видео по запросу), могут претендовать на участие в номинации «Лучшая картина», основные и специальные категории для 93-й премии «Оскар», – передает РИА «Новости» сообщение организаторов.

Для этого владельцы картины должны предоставить членам киноакадемии копию фильма для просмотра на специальном защищенном сайте в течение 60 дней со дня ее выхода онлайн.

«Фильм должен соответствовать всем остальным требованиям отбора», – подчеркивают организаторы.

Там напомнили, что из-за коронавируса кинотеатры в округе Лос-Анджелес штата Калифорния закрылись 16 марта. Показ фильмов в кинотеатрах именно этого округа является одним из обязательных условий для участия в «Оскаре».

Напомним, в марте организаторы приняли решение отменить «премию» «Золотая малина», вручаемую за лучший фильм, из-за угрозы распространения коронавируса.



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