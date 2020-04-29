Названа вероятная причина пожара с восемью погибшими в Выборге

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29.04.2020, 8:48, Новости дня

Причиной пожара в частном доме в Выборге, где погибли восемь человек, могла стать неисправность электрики, сообщили в правоохранительных органах.

«Вероятней всего, причина пожара – электротехническая. По предварительным данным, он произошел в районе лестницы, ведущей на второй этаж», – сообщил источник ТАСС.

По его словам, дом был оборудован пожарными извещателями, но они, по предварительной информации, не сработали.

Пожар произошел ночью, его общая площадь составила 120 кв. метров.

Напомним, в правоохранительных органах сообщили, что Оодин человек спасся от пожара в частном доме в Выборге, где погибла семья из восьми человек, включая шестерых детей.



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