 

Коронавирус: В Китае 5090 новых случаев, 121 смерть за сутки

29.04.2020, 8:42, Разное

Китай информирует о 5090 новых случаях коронавирусной инфекции и 121 смерти от болезни за последние 24 часа. Количество инфицированных в Китае достигло 63851, во всем мире – 64437.

Большая часть новых заболеваний и смертей пришлась на центр эпидемии, китайскую провинцию Хубэй. В ней зарегистрировано 4823 случая и 116 смертей.

Общее число смертей от болезни – 1383. За время вспышки коронавирусной инфекции выздоровели 6961 человек.

Япония сообщила о первой смерти от коронавирусной инфекции. Предыдущая смерть от болезни вне Китая произошла на Филиппинах.



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