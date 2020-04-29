Гаити ждет голод из-за ситуации с коронавирусом

29.04.2020, 8:30, Новости дня

Гаити ждет голод, если не принять меры для преодоления кризисной ситуации, вызванной пандемией коронавируса нового типа, сообщил президент страны Жовенель Моиз.

Гаити – беднейшая страна в Западном полушарии по оценке Всемирного банка. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) в своем докладе ранее сообщила, что на Гаити наблюдался один из наихудших продовольственных кризисов в 2019 году. По данным специалистов, кризис затронул примерно 3,7 млн жителей Гаити или 35% населения страны.

«Очевидно, что голод будет. У нас уже много безработных. Весь мир переживает рецессию, все страны будут стремиться к рекапитализации бизнеса. Если мы не начнем принимать меры для подготовки к ситуации после распространения коронавируса уже сегодня, у нас будет много проблем», – передает РИА «Новости» слова Моиза в ходе обращения к нации.

В качестве помощи населению президент пообещал выплатить гаитянцам по 3 тыс. гурдов (примерно 30,5 долларов). Он указал, что жители четырех департаментов страны (из 10) получат выплаты уже в начале нынешней недели. Также местные власти начали распашку земли в нескольких регионах страны, президент наряду с этим заявил, что попросит главу минсельхоза обеспечить фермеров семенами.

По данным минздрава страны, на Гаити подтверждено 76 случаев заражения коронавирусом, восемь человек выздоровели и шестеро скончались. На Гаити действует режим чрезвычайной санитарной ситуации, введен комендантский час, запрещены массовые мероприятия.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.