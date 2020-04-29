Стало известно о проблемах с тестами на коронавирус в Екатеринбурге

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29.04.2020, 8:30, Новости дня

Участники совещания штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией в Екатеринбурге заявили, что проверка горожан на COVID-19 якобы замедлилась из-за нехватки реактивов.

«Говорилось о том, что надо обследовать тех, у кого подозревают коронавирус, контактных лиц. (Представитель городского управления Роспотребнадзора Елена) Потапкина сказала, что забор биоматериалов сделан, но для их анализа нет реактивов. При этом дело не в деньгах – они есть», – рассказал источник Ura.ru.

Другой источник отметил, что на совещании заявили, что с нехваткой реактивов якобы сталкиваются по всей стране. «Однако глава (города Александр Высокинский) все равно сказал: «Доставайте, где хотите», – отметил он.

Между тем в городском оперативном штабе опровергли эти сообщения, заявив, что «реактивы поступают с том объеме, который требуется для тестирования всех групп людей, определенных Роспотребнадзором».

«Лабораторные мощности в регионе наращиваются, что позволяет делать уже более четырех тысяч исследований в сутки. Ситуация с поступлением материалов держится под постоянным контролем по подведомственности лабораторий», – отметили в оперативном штабе.

По данным на 28 апреля в Свердловской области подтверждено 539 случаев заражения коронавируса.

Во вторник президент Владимир Путин заявил, что введенные из-за коронавируса нерабочие дни будут продлены до 11 мая – таким образом, к праздничным дням добавлены 6, 7 и 8 мая. При этом Путин подчеркнул, что распространение эпидемии коронавируса в России удалось затормозить.



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