Названа новая мировая угроза в 2020 году

29.04.2020, 8:30, Разное

Текущий год метеорологи назвали потенциально самым жарким периодом в истории мониторинга. О глобальной угрозе, которая связана с изменениями в климате, рассказали журналисты из США.

Сотрудники NOAA заявили о существовании 75%-й возможности того, что в нынешнем году показатель средней температуры достигнет очень высоких значений и, тем самым, побьет рекорд 2016 года. Всему виной нежелание человечества уменьшать выбросы по сжиганию ископаемого топлива. Ученые потепление четырехлетней давности объяснили воздействием Эль-Ниньо: переменами в температуре поверхности воды в экваториальной части Тихого океана, но в 2020 году специалисты не ожидают его повторения, поэтому природные циклы не будут причиной сильной жары.

В NOAA не исключили, что лето этого года попадет в топ-5 наиболее жарких периодов, даже если не окажется самым горячим годом. В январе в арктических регионах исследователи зафиксировали существенное снижение объема осадков. В следующем месяце исследователи в Арктике зафиксировали самую высокую температуру за все время мониторинга.

Также эксперты прежде отмечали, что появление торфяных возгораний стало возможным по причине жаркого лета. Нелегким текущий год может оказаться из-за теплой зимы, так как грунт не накопил жидкость, поэтому торфяники стали более сухими, нежели обычно.