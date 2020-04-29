 

Путин: 9 мая в России состоится авиапарад и праздничный салют

29.04.2020, 0:18, Новости дня

Президент России Владимир Путин сообщил, что 9 мая, в День Победы, состоится авиационный парад, а на вечер запланирован праздничный салют. Об этом пишет пресс-служба Кремля.

“9 мая в небе России в парадном строю, отдавая честь героям, пройдет авиационная техника, современные боевые самолеты и вертолеты. А вечером в центрах городов обязательно будет традиционный праздничный салют”, – сообщил Путин.

Он отметил, что россияне “смогут отметить этот священный праздник, соблюдая требования безопасности и режима самоизоляции”.

16 апреля Путин отменил ежегодный парад Победы, который проводится 9 мая, из-за эпидемии коронавируса. Он сообщал, что  все торжественные мероприятия по случаю Дня Победы пройдут позже в 2020 году, однако не назвал точных сроков. 6 апреля российские СМИ сообщали, что парад в России из-за карантина могут перенести на 24 июня. Вероятной датой проведения парада также называлось 3 сентября.

Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 28 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 3,07 млн, из них 213 тыс. умерли, 910 тыс. выздоровели.

В России по состоянию на 28 апреля подтверждено 93 558 случаев заражения, 867 человек умерли, 8456 выздоровели. Карантин в РФ действует с 30 марта. Сегодня его продлили до 11 мая.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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