Кандидатуру Байдена на выборах президента США поддержала Клинтон

29.04.2020, 8:18, Новости дня

Бывший государственный секретарь США Хиллари Клинтон, которая в 2016 году проиграла выборы президента США нынешнему главе Белого дома Дональду Трампу, поддержала кандидата от Демократической партии Джо Байдена на выборах 2020 года. Об этом 28 апреля сообщило CNN.

Свою позицию Клинтон выразила во время виртуальной встречи.

Байдена экс-госсекретарь представила как человека, который “всю свою жизнь” готовился к президентству. Она заявила, что хочет добавить и свой голос в его поддержку.

По словам Клинтон, Соединенным Штатам, которые страдают от коронавируса, необходим такой лидер, как Байден.

Трампа она назвала плохо подготовленным к роли главы Белого дома, отметив, что он ведет себя так, словно играет на телевидении.

Выборы президента США состоятся в ноябре 2020 года. Главными соперниками станут Байден и Трамп, представляющий Республиканскую партию. Также в выборах участвуют независимые кандидаты и представители других партий, но традиционно основная борьба за Белый дом ведется между кандидатами от главных американских партий – Демократической и Республиканской.

Согласно соцопросу, проведенному в апреле компанией Ipsos в сотрудничестве с агентством Reuters, если бы выборы президента США состоялись в это время, то за Байдена проголосовали бы 47% американцев, за Трампа – 39%.