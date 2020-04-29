Дело Гандзюк “сливают” – Рябошапка

29.04.2020, 8:18, Новости дня

Информация о завершении досудебного расследования в деле о смерти херсонской активистки Екатерины Гандзюк говорит о попытках “слить” это уголовное производство. Такое мнение 28 апреля выразил “24 каналу” бывший генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

“Из того что я знаю, то большое количество следственных действий не было проведено, и большое количество доказательств, которые были бы определяющими для обвинительного приговора, собраны не были. …Слишком рано, мне кажется, сейчас передавать это дело в суд. Недоказанность вины приведет к тому, что приговоры будут оправдываемыми, и поэтому мы так и не узнаем, кто был заказчиком этого преступления, и какие были детали. Поэтому преждевременное раскрытие материалов и передача в суд, грубо говоря, является сливом уголовного производства”, – сказал он.

По словам экс-генпрокурора, во второй раз возобновить производство будет уже невозможно.

Рябошапка объяснил, что полной информацией по этому вопросу не владеет, так как последний раз был в Офисе генпрокурора два месяца назад.

Он предположил, что происходящее связано с назначением генпрокурором Ирины Венедиктовой.

“Наиболее вероятно, что наличие большого количества негатива заставляет ее идти таким образом, чтобы дать хоть какие-то победы, чтобы улучшить имидж прокуратуры и свой персональный”, – объяснил Рябошапка.

27 апреля о завершении следствия по делу об организации убийства Гандзюк сообщила Служба безопасности Украины. При этом срок досудебного расследования истекал 29 июля 2020 года. Дело в суд еще не передано – начинается процесс ознакомления с материалами. После этого активисты провели акции у Офиса президента и возле дома Венедиктовой. Протестующие требовали уволить генпрокурора, которая, по их мнению, развалила дело, и продлить сроки следствия. Активисты заявили, что в суд дело было передано без показаний одного из ключевых фигурантов – Алексея Левина.

28 апреля в Офисе генпрокурора заявили, что оснований для составления обвинительного акта уже достаточно.

31 июля 2018 года Гандзюк облили серной кислотой возле подъезда ее дома в Херсоне. Она получила химические ожоги более 30% тела, кислота попала на спину, голову, руку, а также в глаз. 4 ноября 2018 года активистка умерла.

По делу о нападении на активистку арестовали шесть человек. В начале июня 2019 года пятерым исполнителям преступления (все они – участники АТО) после сделки со следствием вынесли обвинительные приговоры. Их осудили на срок от трех до шести с половиной лет лишения свободы.

Следствие считает главу Херсонского облсовета Владислава Мангера заказчиком, а жителя Херсона с криминальным прошлым Левина – организатором преступления. Им выдвинуты подозрения по ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2, ст. 121 УК Украины (организация совершения по предварительному сговору группой лиц умышленного тяжкого телесного повреждения способом, носящим характер особого мучения, что повлекло смерть потерпевшего).

Левин, которого 16 марта 2020 года экстрадировали в Украину из Болгарии, взят под стражу. Мангер находится на свободе после того, как за него в феврале 2019 года внесли залог в размере 2,5 млн грн.