 

Вильфанд назвал причины увеличения числа лесных пожаров

29.04.2020, 8:16, Новости дня

Стационарные (малоподвижные, остающиеся в течение длительного времени на одном месте) антициклоны являются причиной увеличения числа лесных пожаров в РФ в последние годы. В таких условиях почва не успевает остывать, радиационный баланс становится положительным, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В условиях изменения глобального климата меняется и циркуляция. За последние годы очень часто в северных регионах страны устанавливаются стационарные антициклоны, в таких условиях радиационный баланс становится положительным. Обычно солнце нагревает почву днем, а ночью она остывает, но при антициклоне солнце все время нагревает землю. Этот фактор очень опасен», – передает ТАСС слова Вильфанда.

Он добавил, что в последние годы все чаще в северных регионах Европейской части России, на Урале и в Сибири в результате таких антициклонов возникают условия для пожаров.

Напомним, ранее в среду в МЧС сообщили, что самым пожароопасным регионом РФ по количеству палов сухой растительности остается Забайкальский край, где зарегистрировано более 5,5 тыс. таких возгораний; за ним следует Новосибирская область с 4,7 тыс. возгораний.



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