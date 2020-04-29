На самоизоляции Мадонна помыла пол в откровенном платье

29.04.2020, 8:09, Разное

Популярная певица Мадонна опубликовала на своей странице в Instagram-аккаунте видео с процессом мытья пола в откровенном черном наряде на самоизоляции. Ролик был сделан из новых и старых фотоснимков, демонстрирующих времяпровождение исполнительницы.

На одной из последних фотографий певица Мадонна в платье с глубоким декольте и в желтых хозяйственных перчатках, стоя на коленях, моет пол. При этом в подписи артистка пояснила своим подписчикам, что «на карантине все чисто, поэтому можно расслабиться».

Поклонники певицы высоко оценили новый наряд Мадонны. Они отметили, что публикация исполнительницы имеет прямое отношение к пандемии коронавируса, поскольку в этот период необходимо соблюдать чистоту в помещениях, отмечает информационное агентство «Народные новости».