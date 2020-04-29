Пушков заявил о выходе РФ на плато по коронавирусу

29.04.2020, 8:08, Новости дня

Сенатор Алексей Пушков предположил, что РФ выходит на плато по заболеваемости коронавирусной инфекций.

«Полагаю, мы все же выходим на плато. Вот уже пять дней число новых выявленных случаев колеблется в диапазоне от 5800 до 6400 с лишним тысяч. Тенденция к росту небольшая – в районе 5% в день», – написал Пушков в Twitter.

Сенатор предположил, что после выхода на плато в РФ наступит снижение случаев заражения — как в Италии и Испании. «Но смертность у нас неизмеримо ниже», – добавил он.

Напомним, во вторник президент Владимир Путин заявил, что введенные из-за коронавируса нерабочие дни будут продлены до 11 мая – таким образом, к праздничным дням добавлены 6, 7 и 8 мая. При этом Путин подчеркнул, что распространение эпидемии коронавируса в РФ удалось затормозить.