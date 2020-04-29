 

Пушков заявил о выходе РФ на плато по коронавирусу

29.04.2020, 8:08, Новости дня

Сенатор Алексей Пушков предположил, что РФ выходит на плато по заболеваемости коронавирусной инфекций.

«Полагаю, мы все же выходим на плато. Вот уже пять дней число новых выявленных случаев колеблется в диапазоне от 5800 до 6400 с лишним тысяч. Тенденция к росту небольшая – в районе 5% в день», – написал Пушков в Twitter.

Сенатор предположил, что после выхода на плато в РФ наступит снижение случаев заражения — как в Италии и Испании. «Но смертность у нас неизмеримо ниже», – добавил он.

Напомним, во вторник президент Владимир Путин заявил, что введенные из-за коронавируса нерабочие дни будут продлены до 11 мая – таким образом, к праздничным дням добавлены 6, 7 и 8 мая. При этом Путин подчеркнул, что распространение эпидемии коронавируса в РФ удалось затормозить. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.04 / Пандемии нет, деньги отменят: Генпрокуратура поведала о новых фейках

27.04 / Bloomberg – из-за карантина впервые за десятилетие РФ ограничивает экспорт пшеницы

22.04 / Порошенко пообещал Украине помощь от «друзей в Брюсселе»

09.04 / Эксперт: В мировой борьбе с COVID-19 участвуют лучшие умы России

09.04 / СК возбудил дела из-за фейков о заражении коронавирусом военных в Сирии

11.04 / Москва отреагировала на угрозу Трампа «вирусными» санкциями

09.04 / Новый экипаж МКС готовился с усиленными мерами безопасности

18.04 / Малюська: Сделаем платные камеры повышенного комфорта в следственных изоляторах

13.04 / Экс-глава Харьковской ОГА Светличная принесла присягу нардепа

11.04 / В Италии продлили карантин до 3 мая

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска