В работе Instagram произошел сбой

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29.04.2020, 8:08, Новости дня

Сбой в работе соцсети Instagram наблюдается утром в среду в ряде стран, в том числе в России, следует из данных сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

На сайте сервиса указывается, что чаще всего с неполадками сталкиваются жители США, Великобритании и Малайзии. В РФ о сбоях активно сообщают жители Воронежа.

В основном пользователи отмечают проблемы с загрузкой новостной ленты (39%), у 36% возникают трудности с размещением постов, а 23% жалуются на невозможность опубликовать историю.

Ранее глобальный сбой произошел в работе соцсети Twitter.



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