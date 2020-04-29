Общество: Зачем ближнее зарубежье РФ вернуло Сталина

29.04.2020, 8:08, Новости дня

На карте бывшего Союза вновь появятся Сталино и Ворошиловград, так решили власти ДНР и ЛНР. Их примеру последовала Южная Осетия, чье руководство постановило вернуть Цхинвалу имя Сталинир. Реставрация советских названий – временная и символическая, на три дня в году. Тем не менее, она уже вызвала бурные споры и гневные протесты.

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов накануне подписал указ о временном возвращении столице республики – Цхинвалу, старого наименования. Два раза в году (9 мая, в День Победы и 22 июня, в годовщину начала Великой Отечественной) наряду с официальным – «город Цхинвал» будет использоваться историческое наименование «город Сталинир».

Цхинвал был переименован в честь Иосифа Сталина в 1934 году, и носил это имя до 1961 года, когда – в порядке развенчания культа личности – город переименовали в Цхвинвали на грузинский манер. В 1991 году властями Южной Осетии было официально утверждено название Цхинвал, однако в ходу оставалось и Цхинвали. Только после августовского конфликта в 2008 году после неудачной попытки Тбилиси захватить республику, закрепилось название Цхинвал. Об историческом имени Сталинир решили вспомнить «в целях сохранения исторической памяти и в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне».

Грузия, которая считает Южную Осетию своей «оккупированной территорией», отреагировала предсказуемо. Во вторник госминистр по примирению Кетеван Цихелашвили заявила: «Люди становятся жертвами абсурдных экспериментов, когда их заставляют вернуться в советское прошлое». Грузинская чиновница утверждает, что детей в Южной Осетии якобы «заставляют петь песни во славу СССР на фоне портретов Ленина и Сталина с пионерскими галстуками».

В самом Цхинвале решение о символическом возвращении Сталинира называют вполне естественным решением. В республике к Сталину «особое отношение» из-за его осетинского происхождения – «фамилия Джугашвили восходит к роду Дзугаевых», отметил газете ВЗГЛЯД вице-спикер парламента Южной Осетии Петр Гассиев. «Это не болезнь малых народов – искать себе великих соотечественников. Ничего подобного. У нас их и так достаточно, – подчеркнул собеседник. – Но у Сталина было особое отношение к республике, потому что в свое время грузинский ЦК писал прошение о том, чтобы город Гори переименовали в Сталингори. Но Сталин отказал и сказал: «В честь моего отца, моих предков, которые были осетинами, назовите город Сталинир Цхинвалом». Так оно и произошло».

Политик добавил, что старшее поколение цхинвальцев до сих пор называет себя сталинирцами. Местная молодежь тоже поддерживает переименование, отталкивающего эффекта не было, заверил Гассиев. «Перед принятием этого решения власти провели мониторинг и только потом президент подписал соответствующее распоряжение, – подчеркнул вице-спикер парламента. – Одна из центральных улиц города до сих пор называется улицей Сталина. Большинство осетин понимают, что Сталин был гением. Это однозначно. К нему в основном достаточно теплое отношение. У нас восприняли переименование на время праздников доброжелательно».

Отметим, что частично признанная Южная Осетия фактически последовала примеру двух провозглашенных республик Донбасса. Первой стала Луганская народная республика, чей глава Леонид Пасечник подписал: старое название города Луганска – Ворошиловград – можно использовать 9 мая, 22 июня и 14 февраля, в годовщину освобождения города от фашистских захватчиков. Но имя Клима Ворошилова город носил сравнительно недавно, до 1990 года.

О генералиссимусе и «отце народов» первым вспомнил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. В прошлый четверг он подписал указ, по которому Донецк будут называть так же, как называли в 1929-1961– «город Сталино» три дня в году – в День победы, в годовщину начала войны и 8 сентября – в день освобождения Донбасса от нацистов.

Первый замглавы министерства информации ДНР Даниил Безсонов отметил газете ВЗГЛЯД: «Сталин, действительно, неоднозначная фигура, но название города Донецка во времена Великой Отечественной войны – это история, память предков. Во-вторых, Донбасс стал сердцем промышленности и индустрии Советского Союза, в том числе благодаря индустриализации, которую проводил Сталин. Эта история может кому-то нравиться или не нравиться, но она была таковой. Лично я воспринимаю этот момент позитивно и считаю, что это правильное решение».

По словам замминистра, часть молодежи, которая «недостаточно осведомлена о недавних исторических событиях XX века, как минимум задастся вопросом и залезет в Google, чтобы узнать, почему город назывался так». «Это хороший шаг для напоминания и сохранения памяти предков, нашей великой и славной истории», – считает Безсонов.

В свою очередь, заместитель главы ЛНР по внутренней политике Родион Мирошник отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД: с точки зрения убеждений нет жесткого разрыва между молодежью и старшим поколением по поводу того, какое название «вернее» – «Луганск» или «Ворошиловград». «Луганск остается Луганском. Но этот героический подвиг адекватно оценивается старшим и молодым поколением», – подчеркнул собеседник. По мнению Мирошника,

молодежь, «которая прошла нынешнюю войну за независимость от Украины, «крайне трепетно относится к воспоминаниям о Великой Отечественной войне».

Освобождение Ворошиловграда в феврале 1943 года стоит в одном ряду с красным Знаменем победы и боями на Саур-Могиле. Те события должны оставаться в памяти», – подчеркнул заместитель главы ЛНР.

Отметим, что идея такого способа поддержания исторической памяти как возвращение советских имен городов-героев, возникла в РФ – но не была реализована. В последние 20 лет неоднократно обсуждался вопрос о переименовании Волгограда обратно в Сталинград. Еще в 2014 году на вопрос группы ветеранов войны Владимир Путин ответил «как жители скажут, так и сделаем». О том, что город можно переименовать путем референдума, говорила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и тогдашний думский глава Сергей Нарышкин. В прошлом году тема затрагивалась инициативной группой по подготовке к празднованию 80-летия победы в Сталинградской битве. Однако предложение так и осталось на уровне обсуждений.

Идея восстановления названия «Сталинград» (как и любое другое возвращение имени Сталина в современный контекст) встречает довольно серьезные возражения. «Насчет Ворошиловграда – бога ради. Хотя у Ворошилова тоже, можно сказать, было рыльце в пуху – во время «дела военных» 1937 года он сильно отличился в отношении своих коллег-маршалов и нижестоящих офицеров. Но Сталин был массовым убийцей», – подчеркнул в беседе с газетой ВЗГЛЯД член президентского Совета по правам человека, политический обозреватель Николай Сванидзе.

«Если жителям этих городов нравится, чтобы их город назывался именем массового убийцы – пусть называют. Надо ли называть город, в том числе российский город, именем человека, по чьей вине погибло больше советских граждан, чем немцев на войне? По моему мнению – нет», – уверен Сванидзе.

Но по сути, в Волгограде уже вполне официально употребляют название Сталинград в День победы и в день завершения Сталинградской битвы 2 февраля, заметил в комментарии газете ВЗГЛЯД публицист и политический консультант Анатолий Вассерман. «Неофициально в рабочем порядке это же название употребляется в день начала Сталинградской битвы 23 августа и в день начала контрнаступления под Сталинградом, он же День артиллерии 19 ноября», – отметил собеседник. «Не вижу причин, по которым многие другие города России, переименованные в разное время и по разным причинам, не могли бы пользоваться той же практикой», – полагает Вассерман.

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