 

У нападающего “Ювентуса” в четвертый раз выявлен коронавирус

29.04.2020, 8:05, Новости дня

Нападающий “Ювентуса” Пауло Дибала в четвертый раз сдал положительный тест на коронавирус. Футболисту предстоит продолжить лечение.

В первый раз Дибала сдал положительный тест на COVID-19 еще в марте. С тех пор Пауло, у которого отсутствуют какие-либо симптомы, еще три раза проходил тестирование. И всякий раз результат был положительным.

Теперь 26-летнему аргентинцу нужно будет сдать пробы на антитела. Если и этот анализ подтвердит инфицирование, то футболисту придется пройти курс лечения, прежде чем приступить к тренировкам, сообщает ТАСС.



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