 

К проекту “Письма Победы” присоединились школьники Таймыра

29.04.2020, 8:05, Новости дня

К проекту "Письма Победы" присоединились школьники Таймыра. Об этом сообщает ГТРК "Красноярск".

Всероссийская акция, проходящая в этом году в преддверии Дня Победы, посвящена фронтовым письмам. Люди из самых разных регионов страны занимаются сбором и архивированием почтовых посланий времен Великой Отечественной. Каждый желающий сохранить память о своем герое может поучаствовать в проекте.

Сейчас, в период самоизоляции, юнармейцы с удовольствием занимаются поиском фронтовых треугольников и читают их вслух. Трогательные строчки, адресованные сыну, произносит Динара Катыгинская. Написал их участник Великой Отечественной войны Михаил Королёв. Написанные в 1942 году слова "обязательно вернусь" и "привет с фронта" сегодня звучат особенно трепетно.

Пока таймырские участники проекта загрузили не менее двадцати посланий. Как рассказали организаторы акции, в общей сложности в электронной базе "Писем Победы" к 9 мая будет не менее одного миллиона посланий с фронта.

Текст:

ГТРК "Красноярск"



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