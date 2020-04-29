 

Футболисты “ПСЖ” не согласны со снижением зарплат

29.04.2020, 8:05, Новости дня

Чемпион Франции "Пари Сен-Жермен" не смог договориться с футболистами о снижнии зарплат. Предложения руководства были отвергнуты игроками.

Как сообщает Чемпионат.com, футболисты, интересы которых представляют Тиго Силва и Маркиньос, не согласились с предложенными руководством мерам по экономии. "ПСЖ" рискует потерять из-за досрочного завершения сезона 240 миллионов евро, поэтому предложил сократить зарплаты игрокам. Но пока переговоры не принесли результата.

Накануне чемпионат Франции был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса. Путевки а Лигу чемпионов получили "ПСЖ", "Марсель" и "Ренн". В Лиге Европы Францию представят "Лилль" и "Реймс".



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