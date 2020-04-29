Обозначены самые используемые и продаваемые смартфоны в мире

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29.04.2020, 7:53, Разное

Популярный девайс iPhone 7 стал наиболее используемым на планете в 2020 году, а самыми продаваемыми смартфонами оказались гаджеты iPhone XR и 11. Соответствующее исследование провели специалисты DeviceAtlas.
В нынешнем году самым востребованным смартфоном признали фирменный аппарат американской корпорации Apple 2016 года выпуска iPhone 7. Согласно интернет-трафику, во втором квартале этого года чаще всего потребителями использовался данный девайс. Также в числе наиболее популярных смартфонов оказались iPhone 6, 8 и X.

Кроме технологических продуктов знаменитого бренда из США, не менее востребованными оказались мобильные гаджеты южнокорейской компании Samsung. На многих рынках популярностью пользовались устройства Galaxy S8 и S9. На территории Европы наиболее продаваемым оказался аппарат Galaxy A50. Он опередил iPhone XR и 11, а те, в свою очередь, обогнали другие смартфоны корпорации из Южной Кореи — A10 и A40. В Китае лучше всего продавался Oppo A5 и A9, а в Азиатско-Тихоокеанском регионе — A5s.



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