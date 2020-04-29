Странная розовая папка в руках Владимира Путина на совещании вызвала много вопросов

29.04.2020, 7:42, Разное

Первыми ее заметили журналисты, входящие в кремлевский пул. Странная розовая папка лежала на столе с самого начала совещания Путина.

Президент обратился к документам, лежащим в ней, во время выступления главы Министерства здравоохранения Михаила Мурашко. Путин открыл розовую папку и бегло ознакомился с материалами. Что находилось в ней, остается только гадать.

Известно, что в Кремле используют цветовую систему для обозначения темы бумаг, которые находятся в папках. Например, зеленый указывает на документы с критическими замечаниями руководителям регионов.

Многие пользователи предположили, что в розовой папке могут быть данные по коронавирусу. Однако ранее документы этой тематики у Дмитрия Пескова были помечены желтым цветом.

Напомним, что Путин во время обращение к народу рассказал о продлении режима самоизоляции. Нерабочими были объявлены все дни до 11 мая: к майским праздникам добавили три дня – 6, 7 и 8 мая.

Кроме того, Путин во время совещания сообщил, как страна будет отмечать День Победы 9 мая. Несмотря на то, что все массовые мероприятия будут отменены, россиян ждут красочные салюты и авиашоу.