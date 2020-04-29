 

Странная розовая папка в руках Владимира Путина на совещании вызвала много вопросов

29.04.2020, 7:42, Разное

Первыми ее заметили журналисты, входящие в кремлевский пул. Странная розовая папка лежала на столе с самого начала совещания Путина.

Президент обратился к документам, лежащим в ней, во время выступления главы Министерства здравоохранения Михаила Мурашко. Путин открыл розовую папку и бегло ознакомился с материалами. Что находилось в ней, остается только гадать.

Известно, что в Кремле используют цветовую систему для обозначения темы бумаг, которые находятся в папках. Например, зеленый указывает на документы с критическими замечаниями руководителям регионов.

Многие пользователи предположили, что в розовой папке могут быть данные по коронавирусу. Однако ранее документы этой тематики у Дмитрия Пескова были помечены желтым цветом.

Напомним, что Путин во время обращение к народу рассказал о продлении режима самоизоляции. Нерабочими были объявлены все дни до 11 мая: к майским праздникам добавили три дня – 6, 7 и 8 мая.

Кроме того, Путин во время совещания сообщил, как страна будет отмечать День Победы 9 мая. Несмотря на то, что все массовые мероприятия будут отменены, россиян ждут красочные салюты и авиашоу.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.04 / Ксения Собчак, Анна Седокова и другие прокомментировали высказывания Регины Тодоренко о домашнем насилии

02.04 / Лишить чемпионского титула: соперник Нурмагомедова устроил скандал из-за сорвавшегося боя

23.04 / Мнение: Правда о вирусе

04.04 / Всю семью Ивана Охлобыстина поместили на карантин из-за положительного теста на коронавирус

05.04 / В Samsung не считают Exynos 990 хуже процессора Snapdragon 865

19.04 / Кроссовер Honda Breeze стал популярнее Honda CR-V

11.04 / Ученые рассказали о пневмокостюме для работы с коронавирусом

17.04 / Мнение: На кого пойти учиться в Германии?

03.04 / Мнение: Указ о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения

22.04 / В Госдуме отказались от проведения амнистии к 75-летию Победы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска