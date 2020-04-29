 

Зеленский решил придать Чернобылю привлекательный имидж

29.04.2020, 7:35, Новости дня

Владимир Зеленский предложил план по развитию территории Чернобыльской зоны отчуждения. Как передаёт NewsOne, президент Украины отметил, что для придания зоне отчуждения привлекательного имиджа и увеличения притока людей необходимо улучшить инфраструктуру.


Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский предложил план по развитию территории Чернобыльской зоны отчуждения. Как передаёт NewsOne, об этом сообщили в пресс-службе украинского президента.

Председатель Государственного агентства Украины по управлению Зоной отчуждения Сергей Калашник во время рабочего визита Зеленского в Киевскую область рассказал, как проходит ликвидация очагов возгорания и какие меры были предприняты для дальнейшего предотвращения таких ситуаций.

Помимо этого Калашник также сообщил президенту, что данная область имеет большой туристический потенциал, который можно развивать. Зеленский отметил, что для придания зоне отчуждения привлекательного имиджа и увеличения притока людей необходимо улучшить инфраструктуру и предложил предоставить ему готовый план развития территории.

Кроме того, глава государства прибыл с проверкой в спасательный пункт и поинтересовался, в каких условиях находятся работники, поблагодарив их за приложенные усилия в ликвидации пожаров. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.04 / На базе столичной частной клиники открыт коронавирусный центр

16.04 / США повысили уровень представительства на параде на День Победы в Москве

30.03 / ВВС Израиля и США провели воздушные учения с участием F-35

15.04 / В Европе начнут постепенно послаблять ограничительные меры

28.04 / ЭИСИ привел новые практики регионов по борьбе с коронавирусом

10.04 / Кремль заявил о желании видеть памятник Коневу восстановленным в Чехии или России

27.03 / Центр столицы Киргизии закрыли для дезинфекции

10.04 / Москва призвала Прагу либо восстановить памятник Коневу, либо отдать

26.03 / Мошенники обманули московскую фирму на 1 млн рублей на продаже масок

31.03 / В США тест на коронавирус прошли более 1 млн человек – Трамп

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска