Как выглядит коронавирус под электронным микроскопом?

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29.04.2020, 7:33, Разное

В лаборатории Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США были сделаны фотографии нового коронавируса SARS-CoV-2, который ранее был известен под названием 2019-nCoV. Съемка была проведена при помощи просвечивающего электронного микроскопа 11 февраля 2020 года.

Образцы вирусов предоставила сотрудница лаборатории Эмими де ВИТ (Emmie de Wit), снимки сделала микроскопист Элизабет Фишер (Elizabeth Fischer). Фотографии были колоризированы и обработаны в центре медицинского визуального искусства лаборатории института.

На сайте института указывают, что новые снимки мало отличаются от изображений коронавируса, который вызвал эпидемию ближневосточного респираторного синдрома в 2012 году. Изображения всех коронавирусов сходы из-за «короны», которая окружает их.

Новые снимки доступны для свободного скачивания с аккаунта Института на Flickr.



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