Коронавирус обнаружили у сотрудницы Ровенской облгосадминистрации
29.04.2020, 7:31, Новости дня
У сотрудницы Ровенской областной государственной администрации (ОГА) обнаружили коронавирусную инфекцию. Об этом вечером 28 апреля сообщил в Facebook председатель ОГА Виталий Коваль.
“Завершилось ПЦР-тестирование сотрудников общего отдела Ровенской ОГА. Результат – у нашей коллеги обнаружили COVID-19. Напомню, у члена семьи этой сотрудницы зафиксировали коронавирусную инфекцию ранее”, – написал он.
Глава ОГА отметил, что женщина последний раз была на работе 21 апреля.
“В рабочих кабинетах, согласно протоколу, сразу провели дезинфекцию. Облгосадминистрация продолжает работать в обычном режиме”, – подчеркнул Коваль.
По его данным, у других сотрудников ОГА коронавирус не обнаружен.
Коваль проинформировал, что всего в области от COVID-19 скончались 14 человек, общее число случаев коронавирусной инфекции – 585.
Офіційна інформація голови Рівненської ОДА, керівника Цілодобового оперативного штабу з протидії коронавірусу Віталія Коваля. 28.04.2020 / 20:00
Станом на вечір 28 квітня на Рівненщині підтверджено 29 нових випадків захворювання на COVID-19. Це: 🔸8 мешканців з м. Рівне;🔸16 з Рівненського району (14 – с. Зоря та 2 – с.Велика Омеляна);🔸3 з м.Здолбунів;🔸1 з м.Дубно;🔸1 з Гощанського району (с.Бугрин)✅ Серед інфікованих і 2 медичні сестри: з Дядьковицької райлікарні та Рівненської ЦМЛ. Загалом, вік хворих від 7 до 82 років.✅ Таким чином на Рівненщині зареєстровано 585 випадків захворювання на COVID-19. З них 14 летальних і 57 людей уже одужали. Сьогодні з медзакладів виписали 7 пацієнтів: 3 з Березнівського району (1 – с.Тишиця, 2 – м. Березне) і 4 з м.Рівне.Наразі на перевірці в Рівненському обласному лабораторному центрі 85 зразків. Результати повідомлю вранці.✅ Завершилося ПЛР тестування працівників Загального відділу Рівненської ОДА. Результат – у нашої колеги виявили COVID-19. Нагадаю, у члена сім'ї цієї працівниці зафіксували коронавірусну інфекцію раніше. В її колег результати негативні. Востаннє вона була на робочому місці 21 квітня. В робочих кабінетах, відповідно до протоколу, одразу провели дезінфекцію. Облдержадміністрація продовжує працювати у звичному режимі.Пам’ятайте про карантинні обмеження і бережіть себе!
Posted by Віталій Коваль on Teisipäev, 28. aprill 2020
По состоянию на утро 28 апреля в Украине коронавирус подтвержден у 9410 человек. Умерло 239 человек, а 992 уже выздоровели.
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