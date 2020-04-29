Коронавирус обнаружили у сотрудницы Ровенской облгосадминистрации

Офіційна інформація голови Рівненської ОДА, керівника Цілодобового оперативного штабу з протидії коронавірусу Віталія Коваля. 28.04.2020 / 20:00

Станом на вечір 28 квітня на Рівненщині підтверджено 29 нових випадків захворювання на COVID-19. Це: 🔸8 мешканців з м. Рівне;🔸16 з Рівненського району (14 – с. Зоря та 2 – с.Велика Омеляна);🔸3 з м.Здолбунів;🔸1 з м.Дубно;🔸1 з Гощанського району (с.Бугрин)✅ Серед інфікованих і 2 медичні сестри: з Дядьковицької райлікарні та Рівненської ЦМЛ. Загалом, вік хворих від 7 до 82 років.✅ Таким чином на Рівненщині зареєстровано 585 випадків захворювання на COVID-19. З них 14 летальних і 57 людей уже одужали. Сьогодні з медзакладів виписали 7 пацієнтів: 3 з Березнівського району (1 – с.Тишиця, 2 – м. Березне) і 4 з м.Рівне.Наразі на перевірці в Рівненському обласному лабораторному центрі 85 зразків. Результати повідомлю вранці.✅ Завершилося ПЛР тестування працівників Загального відділу Рівненської ОДА. Результат – у нашої колеги виявили COVID-19. Нагадаю, у члена сім'ї цієї працівниці зафіксували коронавірусну інфекцію раніше. В її колег результати негативні. Востаннє вона була на робочому місці 21 квітня. В робочих кабінетах, відповідно до протоколу, одразу провели дезінфекцію. Облдержадміністрація продовжує працювати у звичному режимі.Пам’ятайте про карантинні обмеження і бережіть себе!

Posted by Віталій Коваль on Teisipäev, 28. aprill 2020