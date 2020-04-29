Сутки на Донбассе. 17 обстрелов, один погибший украинский военнослужащий

29.04.2020, 7:30, Новости дня

28 апреля боевики на Донбассе 17 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 29 апреля проинформировал в Facebook пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

“За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации вновь нарушили обязательства о прекращении огня и 17 раз обстреляли позиции Объединенных сил. …В результате обстрелов 28 апреля Украина потеряла одного мужественного защитника”, – сказано в сообщении.

В штабе ООС отметили, что украинские военные “приняли исчерпывающие меры для прекращения вражеского огня и дали решительный ответ на все преступные действия противника”.

По состоянию на 7.00 среды, 29 апреля, боевики уже дважды обстреливали позиции ВСУ – из станковых противотанковых гранатометов, зенитной установки, крупнокалиберных пулеметов и минометов 82-го калибра.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.