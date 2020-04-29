Григорию Лепсу звонят мошенники и требуют помощи в связи с пандемией коронавируса

29.04.2020, 7:30, Разное

Известный исполнитель Григорий Лепс пожаловался на активизировавшихся мошенников в связи с пандемией коронавируса. Они звонят певцу и просят перевести деньги на помощь.

Григорий Лепс заявил, что в период пандемии коронавируса ему принялись звонить различные мошенники, которые просят перевести финансовые средства якобы нуждающимся людям, пострадавшим от распространения эпидемии. Сам музыкант на уловки аферистов не ведется, но готов оказать материальную поддержку тем медицинским учреждениям, фондам и врачам, в которых полностью уверен. Популярный российский музыкант не жалуется на денежное положение, потому как в настоящее время живет на ранее заработанные ресурсы. Как и многие другие отечественные артисты, Григорий Лепс не занимается своим основным делом — гастролями, из-за распространения коронавируса.

На середину апреля в РФ не осталось ни одного региона, где не было выявлено случаев заражения коронавирусом нового типа. Правительство в целях противодействия опасной инфекции ввели режим нерабочих дней с сохранением зарплат сотрудникам. Для стабилизации ситуации до конца июня в РФ без пошлины разрешается ввозить рис, соки, овощи и некоторые иные продукты, до 30 сентября освободили от уплаты таможенных налогов медицинские средства, включая вакцины, термосумки и фармацевтические вещества.