 

Специалисты из России продолжают дезинфекцию домов престарелых в Ломбардии

29.04.2020, 7:26, Новости дня

Военные специалисты из РФ продолжают дезинфекцию пансионатов для пожилых людей в итальянской Ломбардии. Эта область пострадала от коронавируса COVID-19 больше остальных.

 

Специалисты Министерства обороны РФ вместе с итальянскими коллегами уже обработали 800 тысяч квадратных метров на разных объектах. Сейчас они работают в провинции Брешиа. Мэр местного города Берлинго лично приветствовал наших соотечественников.

"Эта дезинфекция очень важна для данного дома престарелых, так как она показывает братские отношения между российским и итальянским народом. Мы не ожидали, что вы приедете, но мы очень рады вашему присутствию здесь. Должен сказать, что много лет РФ была близка к Италии. Спустя 75 лет со времен окончания Второй мировой войны между Россией и Италией сложились очень теплые отношения", — отметил Фаусто Конфорти, мэр города Берлинго провинции Брешия в Италии.



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