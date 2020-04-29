Топ-10 самых прибыльных компаний-разработчиков приложений в мире

29.04.2020, 7:26, Новости дня

Эксперты App Annie, крупнейшего в мире провайдера данных о рынке мобильных устройств, составили список самых прибыльных компаний-создателей приложений.

В список вошли 52 компании с наибольшей прибылью (совместно по IOS и Google Play) за 2019-2020 год. При этом, в исследование не были включены такие параметры, как доходы от рекламы внутри приложения.

Отмечается, что в списке доминируют компании из Азии – 27 компаний из 52. В первой десятке азиатские компании заняли 5 мест.

Ниже мы расскажем о 10 самых прибыльных разработчиках приложений в мире.

10. InterActiveCorp

InterActiveCorp — это американская интернет-корпорация, основанная в 1995 году. Управляет более чем 150 брендами примерно в сотне стран. Среди наиболее известных направлений деятельности корпорации: поисковые сайты ask.com и about.com, сервисы свиданий Tinder, match.com, новостные сайты, сервис онлайн-видео Vimeo.

9. Playtika

Playtika — израильская компания, разработчик слот-игр для мобильных платформ и социальных сетей. Компания была основана в 2010 году. В компании работают 1500 человек и имеется 6 миллионов активных игроков по всему миру, которые ежедневно открывают приложения: Slotomania, Bingo Blitz, Caesars Casino, House of fun, WSOP и другие.

8. Sony

Sony — — японская транснациональная корпорация со штаб-квартирой в Токио. Компания была основана 7 мая 1946 года. Sony специализируется на выпуске домашней и профессиональной электроники, игровых приставок и другой высокотехнологичной продукции. Sony является одним из крупнейших в мире медиаконгломератов, владея звукозаписывающими марками Sony Music Entertainment и EMI, киностудиями Columbia Pictures и TriStar Pictures, а также полным архивом фильмов компании MGM

7. Playrix

Playrix — разработчик мобильных free-to-play игр. На данный момент в компании работает более 2000 сотрудников. Среди игр, разработанных компанией, такие, как Именем Короля, Township, Fishdom, Gardenscapes, Homescapes, Wildscapes.

6. Netmarble

Как отмечают составители рейтинга App Annie, одна только игра Marvel Future Fight с момента выхода в апреле 2015 года была скачана более 50 млн раз. Эта игра стала одной из самых популярных игр, созданных Netmarble. Кроме того, она вошла в десятку лучших приложений в 118 странах.

5. Bandai Namco

Bandai Namco Entertainment Inc. (BNEI) — японская компания, занимающаяся разработкой и изданием видеоигр, также занимается выпуском продукции, такой как видео и музыка, связанной с имеющейся у нее интеллектуальной собственностью. Компания была создана в 2006 году.

4. Supercell

Supercell — финская компания, занимающаяся разработкой игр для мобильных устройств. Основана в июне 2010 года в Хельсинки, Финляндия. Clash of Clans, Hay Day и Boom Beach являются freemium-играми и оказались очень успешными для компании.

3. Activition Blizzard

Activition Blizzard — американская компания, одна из крупнейших в сфере компьютерных игр и развлечений со штаб-квартирой в Санта-Монике, Калифорния. Была основана в 2008 году в результате слияния Vivendi Games и Activision. На данный момент Activision Blizzard состоит из пяти подразделений: Activision, Blizzard Entertainment, Major League Gaming, Activision Blizzard Studios и King Digital Entertainment.

2. NetEase

NetEase — китайская интернет-компания, предоставляющая онлайн-услуги, ориентированные на контент, сообщество, связь и коммерцию. Сегодня NetEase разрабатывает и управляет некоторыми онлайн-играми в Китае и мобильными играми, рекламными услугами, почтовыми службами и платформами электронной коммерции.

1. Tencent

Tencent — — китайская инвестиционная холдинговая компания, основанная в 1998 году в городе Шэньчжэнь.

Многочисленные сервисы Tencent включают в себя социальные сети, музыкальные и веб-порталы, средства электронной коммерции, платежные системы, мобильные и онлайн-игры, облачные базы данных. Так, Tencent принадлежат наиболее распространённый в Китае сервис мгновенного обмена сообщениями Tencent QQ и мобильное приложение для передачи текстовых и голосовых сообщений WeChat.