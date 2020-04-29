 

Ракетоносцы Ту-160 совершили восьмичасовой плановый полет над Балтийским морем

29.04.2020, 7:26, Новости дня

Два стратегических ракетоносца Ту-160 Воздушно-космических сил РФ совершили плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря. Об этом СМИ сообщили представители Министерства обороны России.

Как уточняется, продолжительность полета составила свыше 8 часов. На отдельных этапах маршрута ракетоносцы сопровождали истребители F-16 ВВС Дании, F-16 ВВС Польши, F-18 ВВС Финляндии, Saab JAS 39 Gripen ВВС Швеции, передает агентство "Интерфакс".

Ту-160 — сверхзвуковой стратегический ракетоносец-бомбардировщик, способен нести на борту 12 крылатых ракет. Является воздушным компонентом ядерной триады. Предназначен для поражения обычным и ядерным оружием наиболее важных объектов, находящихся в глубоком тылу противника.

 

Самолеты Дальней авиации Воздушно-космических сил РФ регулярно выполняют полеты в Арктике, над Балтийским и Черным морями, Тихим океаном, Северной Атлантикой.

В пресс-релизе Министерства обороны отмечается, что все полеты самолетов ВКС РФ выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.



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