Анонсирована презентация смартфона Meizu 17T

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29.04.2020, 7:17, Разное

Вместе со смартфонами Meizu 17 и 17 Pro разработчики могут презентовать и модификацию 17T. Как предполагается, это произойдет не ранее 8 мая.
Аналитики в мире мобильных технологий уверены, что смартфон Meizu 16T получит преемника в виде модели 17T. На онлайн-платформе JD.com любой пользователь уже имеет возможность зарегистрироваться для оформления предварительного заказа на новый гаджет. На текущий момент какой-либо информации о технических характеристиках девайса пока нет, известно только о наличии у него сети пятого поколения. При переходе на страницу отображается внешний вид Meizu 17, поэтому отсутствуют данные и о дизайне, хотя не стоит исключать, что оба мобильных аппарата станут выглядеть идентично.

Смартфон Meizu 16T обладает габаритным экраном и аккумулятором повышенного объема по сравнению с иными модификациями 16-й линейки. Можно предположить, что 17T окажется модернизированным смартфоном базовой версии, но какие точно параметры были улучшены — сведений нет. Согласно имеющимся данным, Meizu 17 и 17 Pro получили от разработчиков процессор Qualcomm Snapdragon 865, OLED-дисплеи, четверные камеры и накопители UFC 3.1.



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