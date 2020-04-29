 

Россияне согласились с возможным ужесточением мер по борьбе с коронавирусом

29.04.2020, 7:16, Новости дня

Почти две трети россиян готовы в случае необходимости поддержать ужесточение мер по борьбе с коронавирусом, говорится в исследовании холдинга «Ромир», сделанном по заказу Фонда развития гражданского общества.

Целью опроса было выяснить, как россияне оценивают применяемые меры профилактики, действия властей по борьбе с распространением коронавируса, уровень сложностей и проблем, связанных с проводимыми мероприятиями, а также, какими источниками граждане пользуются и каким доверяют. В опросе по телефону приняли участие 2 тыс. человек в 45 субъектах  страны.

«Основная часть респондентов считает, что предпринимаемые властями меры оправданы и адекватны угрозе, а каждый четвертый отмечает, что меры недостаточны. Наибольшую поддержку (88%) получили меры в отношении граждан, представляющих угрозу для распространения вируса (инфицированные или контактирующие с инфицированными), почти две трети (65%) опрошенных граждан готовы поддержать власти в случае введения жесткого карантина», – передает РИА «Новости» текст отчета по исследованию.

При этом 37% граждан считает ряд ограничительных мер чрезмерными, в первую очередь отмечая среди таковых режим самоизоляции, штрафы, ограничения передвижения, пропускную систему.

Также «опрос показал высокий уровень обеспокоенности граждан распространением коронавируса в РФ и мире: 78% респондентов очень или скорее волнует данная проблема, 56% считают, что пандемия несет реальную и серьезную угрозу».

При этом 90% респондентов предпринимают профилактические меры: чаще моют руки, стараются не выходить из дома, носят медицинские маски, стараются не касаться лица руками.

81% респондентов испытывают трудности в повседневной жизни из-за ограничительных мер, почти половина из них (49%) отмечают невозможность выйти на улицу, а также недостаток средств профилактики, изменение образа жизни, недостаток физической активности.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему отечественная медицина справляется с коронавирусом успешнее западной.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.03 / В РФ Volvo повысила цены на весь модельный ряд

29.04 / На Донбассе погиб украинский военный

27.04 / В повестку дня комитета Рады внесли законопроект об увольнении Сытника – нардеп Устинова

16.04 / В Пятигорске ввели карантин из-за коронавируса

20.04 / Собянин рассказал о выполнении москвичами требований самоизоляции

23.04 / Брови из гречки: самоизолировавшиеся бьюти-блогеры придумали новый тренд

08.04 / Экс-глава ФРС оценил возможность повторения в США Великой депрессии

02.04 / В Ивано-Франковске умерла вторая женщина с COVID-19

18.04 / Грузинский митрополит взбунтовался против врачей

09.04 / 8% украинцев заявили, что не пользуются средствами защиты, выходя из дома – опрос

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска