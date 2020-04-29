Названы самые пожароопасные регионы России

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29.04.2020, 7:16, Новости дня

Самым пожароопасным регионом РФ по количеству палов сухой растительности остается Забайкальский край, где зарегистрировано более 5,5 тыс. таких возгораний; за ним следует Новосибирская область с 4,7 тыс. возгораний, сообщили в МЧС России.

Ведомство отмечает, что с 1 января в РФ уже выявлено почти 47 тыс. очагов пожаров сухой растительности, что превышает показатель предыдущего года почти на 4 тыс., передает РИА «Новости».

В пятерку самых пожароопасных регионов страны, кроме Забайкалья и Новосибирской области, также вошли Омская (более 3 тыс. палов), Амурская (2,6 тыс.) области и Красноярский край (почти 1,9 тыс.).

Далее идут Бурятия (1,7 тыс.), Приморский край (1,6 тыс.), Алтайский край (1,4 тыс.) и Хабаровский край (более 1 тыс.).

Напомним, глава МЧС Евгений Зиничев заявил, что в Сибири и на Дальнем Востоке сложилась критическая ситуация с природными пожарами.



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