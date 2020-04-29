Израиль сообщает: Путин натравил российские СМИ на Асада

29.04.2020, 7:10, Разное

Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Сирии Башаром Асадом в Сочи, Россия, 21 ноября 2017 года [Kremlin Press Office/Anadolu Agency]

April 27, 2020

Израильские СМИ цитируют источники в местной разведке, которые утверждают, что беспрецедентная кампания российских СМИ против главы сирийского режима президента Башара Асада свидетельствует о том, что Кремль сыт им по горло и решил взять его в оборот.

Вчера, израильский Channel 12 сообщил, что полуофициальная кампания в российских СМИ против Асада не могла начаться без директивы президента Владимира Путина, главного спасителя режима.

Канал отметил, что по крайней мере десять российских медиа одновременно опубликовали статьи с критикой коррумпированности и неэффективности Асада, что было бы невозможно без разрешения Кремля.

Израильский Channel 13 добавил, что статьи против Асада являются сообщением о том, что у Москвы иссякло терпение в отношении Асада и его некомпетентной администрации.

Два израильских канала процитировали российский новостной сайт, в сообщении которого говорилось, что в то время «когда сирийский народ тонет в трясине нищеты, Башар Асад тайно приобрел картину за 30 миллионов долларов в подарок своей жене Асме Аль-Асад, которая выздоравливает после рака молочной железы».

Другие сообщения российских СМИ описывали Асада как «слабого президента, который не способен противостоять коррупции и потерял доверие финансовых и деловых кругов Сирии».

Согласно опросу, проведенному российским институтом, если бы в следующем году состоялись всеобщие выборы, то только 32 процента сирийцев проголосовали бы за Асада,.

Ряд российских комментаторов предложили заменить Асада президентом, который более способен руководить делами страны, предложив командующего “Силами тигра” полковника Сухайла аль-Хасана, который ранее получил престижную медаль из Москвы, или Ахмада Джарбу, бывшего лидера оппозиции, которого называют лучшим кандидатом, приемлемым и для президента США Дональда Трампа и для Путина.