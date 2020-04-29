Накажите Путина, а не американский бизнес

29.04.2020, 7:08, Разное

Andrew Langer

Владимир Путин, пожалуй, самый опасный враг свободного мира. Только за последние несколько лет он вторгся в Украину, поддерживал убийц-диктаторов в Сирии и Иране и даже вмешивался в выборы в Америке.

Теперь сенаторы Линдси Грэм (R-SC), Марко Рубио (R-FL) и Боб Менендес (D-NJ) планируют остановить его. Эти трое недавно провели двухпартийный пакет санкций через Комитет по международным отношениям Сената. Сенат может проголосовать за эти меры в течение нескольких недель.

Чувства сенаторов понятны. Но, к сожалению, их пакет санкций так плохо проработан, что нанесет больше ущерба экономике Америки, чем России. Американцы могут только надеяться, что эти сенаторы усовершенствуют свой законопроект таким образом, чтобы нанести удар по Путину и его приспешникам, а не по американским компаниям.

Закон о защите американской безопасности от кремлевской агрессии, или DASKA, будет санкционировать любую сделку между американскими компаниями и «полугосударственными» организациями, которые принадлежат или связаны с российским правительством. Это звучит достаточно разумно – естественно, мы не хотим, чтобы американские компании заключали сделки, которые обогащают российское правительство.

Но в законопроекте не предусмотрены разумные исключения, такие как обязательные регистрационные и инспекционные сборы, которые американские фирмы должны платить в России.

Например, представьте себе, что американской судоходной компании нужно забирать груз в Санкт-Петербурге. Имеет ли смысл наказывать эту компанию за приобретение необходимых разрешений у правительства?

DASKA также запретит американским нефтегазовым компаниям сотрудничать с российскими фирмами в проектах по добыче и транспортировке энергии в любой точке мира.

Очень разумно, что сенаторы взяли на прицел энергетический сектор РФ – один из основных источников богатства страны. Но полный запрет на партнерские отношения – это чересчур. Это может, на самом деле, дать возможность путинским клептократам отстранить американские фирмы от новых прибыльных проектов.

Каким образом? Российские компании могут получить долю, даже небольшую, в конкретном энергетическом проекте, таком как терминал сжиженного природного газа в Нигерии. Это заставит американские компании отказаться от проекта, даже если они уже вложили десятки миллионов долларов. Если DASKA станет законом, американским фирмам придется отказаться от участия как минимум в 100 текущих нефтегазовых проектах.

DASKA также поставит под угрозу наш альянс с Европейским союзом. С 2014 года Соединенные Штаты работают вместе с нашими европейскими союзниками над санкциями против России. Но Европейский Союз не хочет вводить дополнительные санкции в отношении России, особенно в отношении широких санкций, намеченных в DASKA. Если Соединенные Штаты в одностороннем порядке соблюдают эти санкции, это может привести к обострению наших отношений, что, несомненно, будет использовано Россией.

Сенаторы Грэхем, Рубио и Менендес по праву хотят поставить на колени Путина. Но DASKA не является решением. Это нанесет слишком большой побочный ущерб американским компаниям – и даже даст Кремлю возможность помешать росту Америки как энергетической сверхдержавы. Пришло время вернуться к чертежной доске.

Эндрю Лангер – президент Института свободы. Он имеет ученую степень по исследованиям Советов и читает лекции в Колледже Уильяма и Мэри, где он возглавляет факультетский студенческий исследовательский проект, финансируемый Государственным департаментом.