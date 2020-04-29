 

Китай наводит чистоту на гималайских пиках

29.04.2020, 7:08, Разное

April 18, 2020

LHASA, April 18 (Xinhua) — Регуляторы альпинизма в Тибетском автономном районе (ТАР) на юго-западе Китая планируют в предстоящем  альпинистском сезоне  очистить горы  Джомолунгма (Эверест), Чо-Ойю и  Шишапангма.

Согласно заявлению, опубликованному здесь в субботу,  работы  по очистке гималайских вершин будут проводить Китайская тибетская команда альпинистов, Китайская тибетская ассоциация альпинизма (CTMA) и местный организатор экспедиции –  Гималайская экспедиция.

В  связи с  глобальной  пандемией  COVID-19, Китай приостановил все иностранные экспедиции в ТАР в течение весеннего альпинистского сезона 2020 года.

«Мы считаем, что сейчас самое время разобраться с мусором в горах», – сказал чиновник из CTMA.

В 2019 году,  на северном склоне горы Джомолунгма,  сотрудники CTMA, китайские гиды и местные жители собрали и  вывезли  более 13 тонн мусора, который,  в рамках недавно созданной системы сортировки,  в  общем  классифицируется  как бытовые отходы и отходы  альпинизма.

В последнем альпинистском  сезоне, впервые в ТАР была введена система вознаграждений. Местным жителям, которые вызвались вывозить мусор, платили в зависимости от веса вывезенных  отходов.

«Мы будем поддерживать меры, которые показали себя эффективными  ранее», – сказал чиновник из CTMA.



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