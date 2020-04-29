Мнение: “Успешные операции” 83-го Центра ИПСО в Рунете

29.04.2020, 6:55, Разное

На АСД продолжают публиковать внутренние документы 83-го Центра ИПСО Сил Специальных Операциц ВСУ.

Сегодня выложили большую подборку отчетов, где сотрудники центра описывают свои успехи в 2018-м году.

Можете достаточно наглядно посмотреть на тех, кто именно вбрасывает подобные темы и что именно расценивается как перемога.

Представляем вашему вниманию интересный внутренний документ 83-го Центра ИПСО Сил Специальных Операций ВСУ, в котором представлены «успехи центра» в 2018-м году. Теперь вы сами можете оценить то, что «дочери офицеров» считают успехом в вопросе загаживания российских социальных сетей.

Документ примечателен тем, что указаны конкретные пропагандистские материалы и тот, кто их размещал, а также адреса сайтов и страниц в соцсетях, где они были размещены, вкупе с итоговой статистикой по каждому материалу. Например, старший солдат Бондаренко, сидя за ноутбуком, вбросил фейк про вербовку саперов в ДНР и набрал 16 тыс. просмотров и 350 комментариев. Таким образом, старший солдат Бондаренко успешно выполнил «боевую задачу».

Или, например, старший лейтенант Березкина создает опрос про то, довольны ли жители ДНР своей зарплатой, и набирает 12 тыс. просмотров и 130 комментариев. Не так эффективно, как старший солдат Бондаренко, но сделаем поправку на слабый пол.

На опрос про необходимость ввода миротворцев на Донбасс, были брошены и Бондаренко, и Березкина, и еще старший лейтенант Кикоть. Данный дримтим смог выдать на троих аж 22 тыс. просмотров. И так далее в том же духе.

Можно отметить, что в документе часто встречается «блогер» с никнеймом «Фашик Донецкий», который является сливным бачком для публикаций 83-го центра ИПСО.

Больше всего места в документе уделено вбросу за авторством уже знакомого вам старшего солдата Бондаренко, разместившего фейковый документ (скорее всего, изготовлен в соседнем кабинете) про повышение пенсионного возраста в ДНР, что вызвало цепь официальных опровержений со стороны государственных структур ДНР. По сути, это единственный случай, когда на вбросы в 2018-м году удалось получить официальную реакцию. В остальном же мы видим попытки продвигать топорную пропаганду и самопальные листовки, которые в наиболее удачных для 83-го центра ИПСО случаях находятся в промежутке 10-20 тыс. просмотров.

Много это или мало для структуры, финансируемой из бюджета ВСУ, решайте сами. На наш взгляд, КПД, прямо скажем, небольшой, при всех стараниях старшего солдата Бондаренко.

https://asd.news/articles/voyna/banderovskiy-troll-berezkina-uspekhi-83-go-tsentra-ipso/ – цинк