Число зафиксированных случаев заражения COVID-19 в США превысило 1 миллион

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29.04.2020, 6:54, Разное

В РФ в день Победы пройдет авиапарад, несмотря на ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, в городах также будут праздничные салюты. Об этом пояснил президент РФ Владимир Путин.

«В парадном строю, отдавая честь героям, пройдет авиационная техника, современные боевые самолеты и вертолеты. А вечером в центрах городов обязательно будет традиционный праздничный салют», — сказал он (цитата по РИА Новости).

Ранее в Западном и Южном военных округах заявили, что авиапарады в честь Дня Победы пройдут по крайней мере в 25 российских городах. Среди них — Петербург, Курск, Орел, Воронеж, Белгород, Вологда и другие.

Путин 16 апреля заявил о переносе парад Победы из-за пандемии коронавируса. Он заверил, что все мероприятия в честь Дня Победы в 2020 году «обязательно проведут».