 

Ирина Безрукова рассказала о своем питании в период самоизоляции

29.04.2020, 6:53, Разное

Российская знаменитость Ирина Безрукова пояснила о собственном рационе питания в период самоизоляции. Например, актриса старается реже есть мясо и пить не менее трех литров воды в сутки.
Ирина Безрукова может похвалиться молодым внешним видом, а год назад она похудела в рамках участия в популярной передачи «Последний герой». После этого звезда не потеряла форму даже в условиях самоизоляции. В социальной сети 55-летняя актриса рассказала, каким образом она питается и от каких продуктов вынуждена была отказаться. Так, отечественная знаменитость в настоящее время старается практиковать интервальное голодание и раздельное питание, отказавшись от острой, жареной и вареной еды, а рыбу и мясо употребляет не больше двух раз в неделю.

Ирина Безрукова поддерживает водный баланс, стараясь за 10 минут до еды не пить, а после трапезы утолять жажду через час, в общей сложности в день она потребляет 3-3,5 литра жидкости. Также актрисе пришлось отказаться от молока животного происхождения и консервированной продукции, а многие напитки она отнесла в раздел «пища». Сейчас актриса пьет кофе, чай, мате и воду с лимоном. В это же время от сахара Ирина Безрукова не может полностью отказаться, в связи с чем заменяет его сладкими фруктами, медом или кленовым сиропом.



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