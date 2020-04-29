В пожаре в Выборге погибли шестеро детей и двое взрослых

29.04.2020, 6:53, Разное

В Выборге мощный пожар унес жизни сразу восьми человек: шестерых детей и двоих взрослых. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники МЧС, пишет информационный ресурс «Лайф».

Согласно информации, предоставленной представителями МЧС, огонь распространился на территорию, составившую 120 кв. м. На его тушение были выделены 17 единиц техники и 41 человек личного состава.

Из-за чего возник пожар пока не установлено. Трагедия стала причиной гибели восьми человек, из которых шестеро дети — девочки возрастом от 1,5 до 8 лет. Здание, в котором они жили, выгорело практически полностью.