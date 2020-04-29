 

Истребители Финляндии, Дании, Польши и Швеции сопроводили Ту-160 ВКС

29.04.2020, 6:30, Новости дня

Два стратегических ракетоносца Ту-160 ВКС выполнили плановый полет над Балтийским морем, сообщило Минобороны России.

Полет проходил над нейтральными водами и продолжался восемь часов, передает РИА «Новости».

На отдельных этапах маршрута Ту-160 сопровождали F-18 ВВС Финляндии, F-16 ВВС Дании, F-16 Польши, Saab JAS 39 Gripen ВВС Швеции.

Минобороны отметило, что российская дальняя авиация регулярно летает над Арктикой, Северной Атлантикой, Черным и Балтийским морями, Тихим океаном. При этом пилоты строго следуют международным правилам.

В апреле Казанский авиазавод имени Горбунова начал изготовление установочной партии стратегических ракетоносцев Ту-160 новой сборки.



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