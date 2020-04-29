Верховный суд подтвердил взыскание 138 млн рублей с Ozon

29.04.2020, 6:30, Новости дня

Российский Верховный суд оставил в силе решения трех нижестоящих инстанций по взысканию 138 млн рублей с интернет-магазина Ozon.

Верховный суд отклонил кассационную жалобу ООО «Интернет Решения», просившего передать дело в Судебную коллегию по экономическим спорам, передает РИА «Новости».

Таким образом, суд подтвердил законность решения налоговой инспекции о доначислении ООО «Интернет Решения» свыше 98 млн рублей налогов и примерно 40 млн рублей пеней. При этом Ozon оспаривал только доначисление 10 млн рублей НДС и соответствующих пеней.

Указано, что компания «Интернет Мост», которая вошла в «Интернет Решения», в 2013–2016 годах неправомерно применяла налоговый вычет по НДС. Было установлено, что «спорные контрагенты» были номинальными, а товары поступали «напрямую от производителей», так что оснований для снижения налогов при ввозе товаров в Россию не было.