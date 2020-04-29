Сущенко и Асеев призвали международные медиаорганизации активнее добиваться от РФ освобождения крымских блогеров

29.04.2020, 6:15, Новости дня

Роман Сущенко и Станислав Асеев, украинские журналисты, находившиеся в заключении в России и на оккупированном Донбассе, обратились в Международную и Европейскую федерации журналистов с призывом увеличить давление на РФ для освобождения коллег из аннексированного Крыма. Об этом 28 апреля сообщил Национальный союз журналистов Украины.

В письме к руководству федераций говорится о необходимости кампании журналистской солидарности с незаконно удерживаемыми и заключенными крымскотатарскими блогерами Нариманом Мемедеминовым, Сервером Мустафаевым, Ремзи Бекировым, Османом Арифмеметовым и Рустемом Шейхалиевым.

“Заявления, которые принимали Международная и Европейская федерации журналистов, а также союзы журналистов ряда стран, сыграли особую, очень важную роль в распространении правды об украинских журналистах, преследуемых Российской Федерацией и пророссийской “властью” на Донбассе. Ваша принципиальная позиция усиливала международное давление для нашего освобождения, придавала сил и вдохновения заключенным сопротивляться варварству и верить, что день свободы наступит”, – сказано в письме бывших политзаключенных.

Председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко отметил, что именно международная журналистская солидарность и активная позиция помогли в свое время освободить Сущенко и Асеева. “Верим, что наступит время – и мы сможем приветствовать на свободе и коллег из Крыма”, – заявил Томиленко.

Корреспондент агентства “Укринформ” Сущенко был арестован в Москве в 2016 году и приговорен к 12 годам колонии строгого режима якобы за шпионаж. 7 сентября 2019 года его доставили в Украину в рамках российско-украинского обмена удерживаемыми лицами.

Асеева, автора “Радіо Свобода” и ZN.UA, боевики в не подконтрольном украинской власти Донецке удерживали с мая 2017-го. “Суд” приговорил его к 15 годам тюрьмы. Он был освобожден в рамках обмена удерживаемыми лицами, который состоялся 29 декабря 2019 года.

Международная федерация журналистов и Европейская федерация журналистов с момента задержания Сущенко и Асеева неоднократно требовали немедленного освобождения коллег.

В феврале организация Freedom House Ukraine сообщила, что в России незаконно удерживаются за решеткой как минимум 10 крымских стримеров и журналистов.