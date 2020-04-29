В Житомирской области недалеко от границы с Беларусью возник новый лесной пожар

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29.04.2020, 6:15, Новости дня

Новый лесной пожар возник 28 апреля возле села Рудня-Перганская Олевского района Житомирской области. Об этом сообщил пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

“Около 15.00 в Олевском районе Житомирской области произошло возгорание травяного настила, которое распространилось на лесной массив Полесского природного заповедника вблизи села Рудня-Перганская, местами пожар переходил в верховой. Организовано комплексное применение наземных и авиационных сил. С помощью авиации ГСЧС удалось ликвидировать верховой пожар, продолжаются работы по локализации горения лесной подстилки, пней и древесины”, – говорится в сообщении.

К тушению пожара привлечены 124 человека и 26 единиц техники, в том числе три самолета АН-32П.

Заповедник находится в нескольких километрах от украинско-белорусской границы.

Лесные пожары в Житомирской и Киевской областях вспыхнули в начале апреля. Дым от этих пожаров стал причиной существенного ухудшения качества воздуха в столице. Очаги возгораний находились, в частности, в Чернобыльской зоне отчуждения.

28 апреля в ГСЧС уверяли, что ситуация в Олевском районе Житомирской области под контролем.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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