Над Арктикой затянулась крупнейшая озоновая дыра

29.04.2020, 6:15, Новости дня

Над Арктикой затянулась крупнейшая из когда-либо зарегистрированных озоновых дыр, об этом 23 апреля в Twitter сообщила европейская Служба мониторинга атмосферы (проект “Коперник”).

О появлении дыры в озоновом слое над Северным полюсом ученые из проекта “Коперник” объявили в начале апреля. В сообщении отмечалось, что причина ее возникновения “довольно необычна”: озоновый слой был поврежден необычайно сильным и продолжительным полярным вихрем.

The unprecedented 2020 northern hemisphere #OzoneHole has come to an end. The #PolarVortex split, allowing #ozone-rich air into the Arctic, closely matching last week’s forecast from the #CopernicusAtmosphere Monitoring Service.

More on the NH Ozone holehttps://t.co/Nf6AfjaYRi pic.twitter.com/qVPu70ycn4

— Copernicus ECMWF (@CopernicusECMWF) April 23, 2020

Таким образом, повреждение озонового слоя напрямую не связано с человеческой деятельностью или качеством воздуха над Северным полюсом, а остановка промышленности из-за коронавируса никак не повлияла на его восстановление, заявили в службе мониторинга.

Actually, COVID19 and the associated lockdowns probably had nothing to do with this. It’s been driven by an unusually strong and long-lived polar vortex, and isn’t related to air quality changes. You can read more about what’s been going on here: https://t.co/Nf6AfjaYRi

— Copernicus ECMWF (@CopernicusECMWF) April 26, 2020