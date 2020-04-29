British Airways собирается уволить треть своих сотрудников

29.04.2020, 6:14, Новости дня

British Airways рассматривает возможность сокращения почти 30% своих сотрудников. Непростое решение может быть принято из-за прогноза материнской компании авиаперевозчика, IAG, ожидающей, что возвращение пассажиропотока к уровню 2019 года займет несколько лет.

“В свете влияния COVID-19 на текущие операции и ожидание того, что на восстановление спроса пассажиров до уровня 2019 г. уйдет несколько лет, British Airways официально уведомляет профсоюзы о предлагаемой программе реструктуризации”, – заявили в IAG.

Таким образом, без работы могут остаться 12 тысяч человек из нынешних 42 тысяч. Представители британского профсоюза Balpa уже заявили, что они намерены бороться с любыми попытками сокращения штата авиакомпании.

Ранее IAG отчиталась о падении выручки British Airways за первый квартал текущего года на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доход авиаперевозчика составил только €4,6 млрд. Руководство компании отмечает: худшее еще впереди, прогнозируя дальнейшее снижение во втором квартале.

При этом в апреле British Airways уже отстранила от работы 22626 сотрудников в рамках британской программы сохранения рабочих мест. Теперь они, как временно безработные, получают компенсацию от правительства. Власти выплачивают 80% от оклада, однако не больше $3,1 тыс. в месяц на человека. В общей сложности, этой программой воспользовались 140 тысяч британских предприятий.